Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) daha hızlı kalkınması ve gelişmesi için kurulması planlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini Destekleme Eğitim ve Kültür Vakfı (ALKÜDEV) için ilk istişare toplantısı yapıldı. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda vakfın tanıtımın yapıldığı ALKÜ Senato Salonu’nda ise vakıf senedi için istişarelerin yapıldığı toplantıya önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya’nın önde gelen iş insanları ve hayırseverleri, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, dekanlar, MYO Müdürleri ve akademisyenler katıldı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ÜNİVERSİTEMİZ DAHA HIZLI GELİŞECEK

ALKÜ’nün genel tanıtımı ve yapılan büyük projeleri anlatarak programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bilimsel ve akademik çalışmalarla birlikte topluma yararlı projeler üreterek bilime en iyi şekilde katkı sağladıklarını belirtti. Rektör Türkdoğan, GES projesi, kompost üretim merkezi, kurulması planlanan TEKMER, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, öğrencilerin sayısındaki artışla ALKÜ’nün her geçen yıl büyüme ve gelişme kaydettiğine vurgu yaptı. ALKÜDEV vakfının kurulması için girişimler başlattıklarını söyleyen Rektör Türkdoğan, Alanya’nın önde gelen isimleriyle bir araya gelerek vakfın daha etkin çalışması adına verilecek fikirlerin üniversite adına büyük yararı olacağına değindi. Vakfın amaçlarından bahseden Rektör Türkdoğan, “Amacımız özellikle öğrencilerimizi eğitim alanlarına sahaya hazır olacak şekilde desteklemek. Daha sonra ikinci aşamada değerli hocalarımızın yaptığı akademik araştırmalara destek olmak ve projeler yapabilmesini sağlamak. Üçüncü amacımız da üniversitenizin faaliyetlerini arttırmak. Sizlerle birlikte esas burada toplanma amacımız vakfımızın kurulması ve yönetim kuruluşunda ve kurucu üyeliğinde de sizlerin olmasını arzu ediyoruz. Vakfımızın onursal başkanının da Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ALANYA HEMŞEHRİLERİMİZİN BU VAKFA DESTEK VERMELERİNİ BEKLİYORUZ

ALKÜ’nün Alanya ve bölgesi için büyük bir değer olduğunu belirten önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, devletin ALKÜ’ye tam destek verdiğini söyledi. Rektör Türkdoğan’ın da Ankara’ya sürekli giderek ALKÜ’nün gelişmesi adına büyük işler yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, “Kuracağımız vakfı çok önemsiyoruz. Eğitimin kalitesinin arttırılması bakımından yapacağı çalışmalar ve vereceği destekler üniversitemiz için önemli. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye’de ve yurt dışında ilave eğitim almak isterse yüksek lisans ve doktora gibi onların da desteklenmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla burada bulunan ve bulunmayan tüm Alanya hemşehrilerimizden bu vakfa destek vermelerini bekliyoruz. ALKÜDEV vakfımızın kurulmasıyla birlikte şehrimiz de diğer eğitim vakıflarıyla birlikte iş birliği yaparak daha çok öğrencimiz ve hocalarımıza fayda sağlayacaktır. Vakfın şimdiden hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Türkdoğan tarafından 1987 basım, 1000 TL Türk parası hediye edildi. Daha sonra heyet Senato Salonu’na geçerek vakfın daha iyi faaliyet göstermesi için istişare yaptı.

ALKÜ, ALKÜDEV İLE GÜÇLENECEK

ALKÜ’ye kurulacak ALKÜDEV Vakfıyla birlikte üniversite geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini sürdürecek. Vakfın amaçları arasında ALKÜ’nün vizyonuna uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi; eğitim, sağlık, turizm, tarım, enerji, tanıtım, çevre, denizcilik, sağlık turizmi, tarihî yapılar, spor, gastronomi, havacılık ve teknolojik gelişmeler konusunda üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanması ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak yer aldı. Devam eden maddelerde akademik ve idari personellerinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak, fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak, başarılı öğretim üyeleri ve öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak, kamu kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle kamu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına yardımcı olmak, ülkemiz, bölgemiz ve özellikle Alanya’da eğitim, kültür, tarih, sanat ve sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasına yardımcı olmak, araştırma yapmak, yaptırmak, bu çalışmalar için burs ve fon tesis etmek, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bölgede ve özellikle Alanya'da yer alan tarihî yapıları restore etmek gibi unsurlar yer aldı. Bunun yanında vakıfla birlikte öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idari personele performanslarına bağlı olarak ödüller vermek amaçlandı. Toplantı gerekli görüş ve istişarelerin yapılmasıyla son bulurken Rektör Türkdoğan katılımcılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.