Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Kamuda memur olarak görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebiliyor.

2024 KPSS Ön Lisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Sınava 1 milyondan fazla aday katılım sağladı. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak ÖSYM AİS sistemi üzerinden giriş yapabilecekler

KPSS ÖN LİSANS SINAVI’NIN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI"

ÖSYM'nin konuya ait duyurusu şöyle:

''2024-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

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