Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) son yıllardaki bilimsel gelişmesinin yanında fiziki büyümesini de tüm hızıyla sürdürüyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde takip edilen gelişmelere yeni projeler de eklenmeye devam ediyor. Rektör Türkdoğan bu gelişmelerin hızlanması ve ALKÜ’nün daha etkin üniversite olması yolunda Ankara’da bakanlar ve ilgili bürokrasi ile temaslarını hızlandırdı. Rektör Türkdoğan beraberinde Genel Sekreter Onur Ocakdan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ı ziyaret ettiler. Ziyaretlerde üniversitenin genel işleri ve ülkeye kazandıracağı projeler ele alındı.





ALKÜ TURİZME VE KÜLTÜRE BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK

Rektör Türkdoğan, Ankara’daki ziyaretinin ilkini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz’e yaptı. Yapılan görüşmede Alanya’nın turizm potansiyelini geliştirmek, ALKÜ tarafından yapılan projelerin hayata geçirilmesi, bölgenin doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası özellikle de Antik Kent Sydra'nın tanıtılması ve turizme kazandırılması konusunda iş birliği imkânları değerlendirildi. Rektör Türkdoğan yapılan ziyaret sonrası, “Bu çalışmalar, Alanya’yı sadece deniz turizmi ile değil; tarihi ve kültürel turizmin de merkezi haline getirecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak bu sürece katkıda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz.” dedi.



ALKÜ, MEB İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK

13 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanan Muhammet Bilal Macit’e ziyaret gerçekleştiren Rektör Türkdoğan, 2024-2025 Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte ALKÜ tarafından yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Rektör Türkdoğan, ALKÜ olarak MEB ile sürekli iş birliği içinde olacaklarını ve eğitime büyük katkılar sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ziyaret sonunda Rektör Türkdoğan ve Genel Sekreter Onur Ocakdan, Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit’e yeni görevinde başarılar diledi.

SAĞLIKTA YENİ ADIMLAR GELECEK

Ziyaretler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile devam etti. Rektör Türkdoğan yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ı makamında ziyaret ettik. Karşılıklı iş birliği imkânlarını değerlendirdiğimiz bu görüşmede, iki üniversite arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim.” dedi.



ERASMUS’TAKİ BAŞARILAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Rektör Türkdoğan ve Genel Sekreter Ocakdan, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede K1, K2 kapsamında Erasmus, dış ilişkiler, AB projeleri masaya yatırıldı. Görüşmenin devamında Rektör Türkdoğan ALKÜ’nün son yıllardaki Erasmus hareketliliklerindeki başarıları ve yükselişi hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Bülent Özcan, ALKÜ’nün başarılarını yakından takip ettiklerini ve bu konuda desteklerinin tam olduğunu söyledi. Ziyaretler hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu.