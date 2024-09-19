Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel çalışmalarda çağın önde gelen projelerine imza atmaya devam ediyor. Son olarak ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur Karadağ’ın " Takdik-Rob: Bir İnsansı Robotun Taklit Yolu ile Dikkat Temelli Derin Mimariler Kullanılarak Eğitimi" isimli projesi TUBİTAK 3501 desteği almaya hak kazandı. Önceden hazır hale getirilmiş NAO isimli insansı robota, insan hareketlerini tanıma ve bu hareketlere uygun tepkiler verme yeteneğini kazandırmak üzere yazılımlar yüklenecek; robot eğitiminde taklit yolu ile öğrenme modeli kullanılacak. Projenin destek almasının ardından Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, beraberinde Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur Karadağ, Arş. Gör. Ali Çoban ile Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu da yer aldı.



PROJENİN DETAYLARINI ANLATTILAR

TUBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı tarafından destek almaya hak kazanan Takdik-Rob: Bir İnsansı Robotun Taklit Yolu ile Dikkat Temelli Derin Mimariler Kullanılarak Eğitimi Projesi; Dekan Prof. Dr. Erhan Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur ve Arş. Gör. Ali Çoban tarafından Rektör Türkdoğan’a detaylarıyla anlatıldı. Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK projemiz kapsamında NAO insansı robotla çalışıyoruz. Robota insansı hareketleri taklit etme yeteneği kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu yetenekleri kazandıktan sonra da robotun bu gördüğü hareketleri kendi üretebilir hale gelmesini sağlayacağız. Böylece robota bir komut verildiği zaman önceden öğrendiği hareketleri duruma göre yapabilecek. Projemizde iki yıl süremiz var. Projede üniversitemizin yanı sıra Atatürk Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden araştırmacılar da yer alacak. Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Barış Özyer ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Tümüklü Özyer’in araştırmaları yürüteceği projede ODTÜ’den Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural ve Doç. Dr. Erol Şahin’in danışmanlığında yol alınması planlandı. Öğr. Gör. Emre Çintaş, Arş. Gör. Ali Çoban ve Uğur Kılıç ile lisans öğrencileri Serhat Ulaş Sarı ve Halil İbrahim Taşkömür proje kapsamında araştırmalarda görev alacak. Proje kapsamında insansı robotların, insan hareketlerini taklit ederek eğitilmesi ve bu sayede belirli görevleri yerine getirme yeteneği kazanması hedefliyoruz. Bu süreç, robotların daha doğal ve etkili bir şekilde insanlarla etkileşimde bulunabilmesine katkı sağlayacak.” dedi.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEBRİK

Rektör Türkdoğan, proje hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra projenin ülkemiz için çok önemli bir adım olacağına vurgu yaptı. Robota yüklenecek yapay zekâ tabanlı yazılımlarla robotun başta eğitim ve tanıtımlarda kullanılacağını dile getirdi. Rektör Türkdoğan; Prof. Dr. Erhan Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur Karadağ ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.