Konyaaltı ilçesinde oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürüten 4 okul, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliği Makamının kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatıldı.

Kapatılan 4 izinsiz eğitim merkezinin yetkilileri Z.S., T.V., Y.F. ve Y.E.'ye brüt asgari ücretin 20 katı olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin 200 TL idari para cezası kesildi.