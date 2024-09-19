ALKÜ Erasmus Programıyla Tıp Eğitiminin Sınırlarını Aşıyor ALKÜ Erasmus Programıyla Tıp Eğitiminin Sınırlarını Aşıyor

Konyaaltı ilçesinde oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürüten 4 okul, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliği Makamının kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatıldı.

Kapatılan 4 izinsiz eğitim merkezinin yetkilileri Z.S., T.V., Y.F. ve Y.E.'ye brüt asgari ücretin 20 katı olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)