Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilimsel çalışmaları ve fiziki yapısıyla her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2024-2025 Akademik Yılı’nın başlamasıyla birlikte yüksek lisans alanında 3 yeni bölüm, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. Üretim Yönetimi ve Pazarlama tezli, Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli İngilizce ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli Türkçe bölümleri 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenci almaya başlayacak. YÖK tarafından kabul edilen 3 yeni yüksek lisans bölümünde onlarca öğrenci bahar döneminde eğitim alacak.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ GENİŞLİYOR

ALKÜ; Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı alanında halihazırda İşletme (Tezli), İşletme (İÖ) (Tezli), İşletme (DR), Muhasebe ve Finansman (Tezli), Yönetim ve Organizasyon (Tezli), 6 bölümle öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Üretim Yönetimi ve Pazarlama tezli bölümünün açılmasıyla İşletme Ana Bilim Dalı genişlemesini devam ettiriyor. Üretim Yönetimi ve Pazarlama bölümü bahar dönemi öğrencileriyle buluşacak. Öte yandan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans bölümü İngilizce ve Türkçe olarak bahar döneminde öğrencileriyle buluşacak. Mühendislikte, mevcut 13 bölümün yanında yeni açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli İngilizce ve Türkçe bölümleriyle bu sayı 15’e çıkmış oldu. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 69 olan yüksek lisans bölümleri bu bölümlerle 72’e çıktı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Vatansever yeni bölümlerin ALKÜ’ye kazandırılmasıyla bilim alanında daha çok gelişme göstermeye başlayacaklarını dile getirdi. Müdür Prof. Dr. Kemal Vatansever, önümüzdeki yıllarda da talep edilen alanlarda yeni bölümlerin açılması için girişimlerin devam edeceğinin söyleyerek, “Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde geçen sene güz döneminde toplam başvuru 700 civarındayken bu sene güz döneminde bin 300 civarında oldu. Programlarımıza başvuru sayısı anlamında da yüzde yüz artış gösterdik. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.” dedi. Yeni bölümlerin hayırlı olmasını dileyen Müdür Prof. Dr. Kemal Vatansever, başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALKÜ ailesine yeni bölümlerin açılmasındaki gösterdikleri destekleri ve girişimleri için teşekkür etti.