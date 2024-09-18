Alanya Üniversitesi, Irak Yükseköğretim Bakanlığı Uluslararası Çalışmalar Direktörü Dr. Ali Al-Saffar ve beraberindeki heyeti kampüsünde ağırladı. Ziyaret, Türkiye ile Irak arasındaki eğitim iş birliğini pekiştirecek ve her iki ülkenin yükseköğretim alanında geleceğe dönük iş birliklerinin kapısını aralayacak bir adım olarak değerlendirildi. Ziyaret sırasında Alanya Üniversitesi, uluslararası alanda fark oluşturan çeşitli projeleri ve girişimleri tanıttı. Üniversite bünyesindeki farklı fakülteler ve akademisyenler tarafından yürütülen çalışmalar, Alanya Üniversitesi’nin akademik mükemmeliyet ve küresel ölçekteki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kapsamda, inovasyon, iş birliği ve yükseköğretimde liderlik konusundaki kararlılık da vurgulandı.

"Akademik iş birlikleri güçlendirilecek"

Görüşmelerde, iki ülke arasında akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, öğrenci değişim programlarının teşvik edilmesi ve öğretim üyeleri arasında iş birliği yapılması konuları öne çıktı. Kültürel alışverişin önemi de vurgulanarak, bu tür uluslararası iş birliklerinin Iraklı ve Türk öğrenciler için daha zengin ve kapsayıcı bir eğitim deneyimi sunduğu ifade edildi. Türkiye ve Irak gibi komşu ülkeler için bu tür iş birliklerinin, akademik alanda güçlü ve kalıcı bağlar kurma yolunda büyük bir fırsat olduğu belirtildi. Dr. Ali Al-Saffar ve heyeti, Alanya Üniversitesi’nin modern eğitim tesisleri, araştırma laboratuvarları ve yenilikçi akademik programlarını içeren kapsamlı bir tur gerçekleştirdi. Heyet, özellikle sınır ötesi akademik ortaklıklar geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatlarına büyük ilgi gösterdi.

"Bölgesel iş birliği vizyonu genişletilecek"

Ziyarette, Alanya Üniversitesi ile Irak Yükseköğretim Bakanlığı arasında karşılıklı fayda ve ortak hedefler doğrultusunda uzun vadeli bir iş birliği sürecinin temelini atmış bulunduğu bildirildi. İki ülke, yükseköğretim alanında yeni iş birliği yollarını keşfetmeye devam ederken, ziyaretin de bölgesel iş birliği vizyonunun da genişletilmesine katkı sağladığı kaydedildi.