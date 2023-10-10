Alanya’da uyuşturucu madde satışı yapan 4 şüpheliye yönelik olarak Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 332 adet sentetik uyuşturucu hap, 69 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 1 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 bin TL suçtan elde edilen gelir, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.