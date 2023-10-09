Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Altay'ın (53) kullanıldığı 07 YBL 63 plakalı motosiklet seyir halinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Altay, sürücüsü belirlenemeyen 34 TD 8046 plakalı banka para nakil minibüsünün altında kaldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Altay, sıkıştığı aracın altından sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartılırken, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Serik Devlet Hastanesine, ardından Antalya’daki bir hastaneye sevk edildi. Altay, burada yapım tüm müdahaleye rağma hayatını kaybetti.

Kazaya karıştığı belirlenen kamyonet sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, banka para nakil aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)