İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehir merkezinde yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

4 şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan tahkikat düzenlenerek, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)