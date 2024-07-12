Edinilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında Güney Jandarma Karakolu uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüyü yakalamak için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. O esnada ilçeye giriş yapan Seyit A.D. idaresindeki 01 ACA 953 plakalı otomobil, ilçe girişinde bekleyen trafik ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde durduruldu. Yapılan incelemede sürücü Seyit A.D.'nin 0.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

47 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu

Otomobil sürücüsü Seyit A.D.’ye "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi farklı ihlallerden toplam 47 bin TL idari para cezası yazıldı. Sürücünün üçüncü kez alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmasından dolayı ehliyetine 5 yıl el konuldu. Ceza yazılan araç trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka çekildi.