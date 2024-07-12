Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Ö.F.U. idaresindeki 06 PKL 64 çekici 06 CKK 991 dorse plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, tır şoförü Ö.F.U. ve tırda yolcu olarak bulunan G.E. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan G.E., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.