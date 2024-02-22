Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen konferanslarda Türk ve İslam dünyasındaki önemli olaylar bilinmeyen yönleriyle ve konunun uzmanları tarafından ele alınmaya devam ediyor. Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanları Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı ve aynı zamanda Askerî ve Güvenlik Uzmanı Emin Hasanlı tarafından ALKÜ’de düzenlenecek olan konferansta anlatılacak. ALKÜ Medya ve İletişim Topluluğu öncülüğünde düzenlenen “32. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı” isimli konferans, 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.30’da Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bilim dünyasını ve Alanyalıları konferansa davet etti.

Editör: Can KISA