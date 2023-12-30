Alanya Kestel Düğün Salonunda kısa süreli yangın paniği yaşandı. Olay yerine gelen ekipler gördüğü manzara karşısında şok oldu. Düğüne gelen çocuklar yangın söndürme tuşunu koruyan cam parçayı kırarak yangın söndürme ziline bastı. Zile basılmasıyla birlikte düğün salonunda bulunan davetliler kısa süreli yangın paniği yaşadı. Haylaz çocukların yaptığı bu davranış sonucunda ise istfaiye ekipleri olmayan yangını söndümek için olay yerine geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine gelince gerçeği öğrendi.