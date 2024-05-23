Türkiye'ye yerleşen Rusların çoğu ikamet, mali sorunlar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle başka ülkelere göçüyor. Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ülkelerini terk ederek başta Türkiye'ye yerleşen Rusların çoğunun ikamet, mali sorunlar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle başka ülkelere göçtüğü bildirildi. Reuters'in haberine göre Şubat 2022'den itibaren binlerce Rusya vatandaşı, başta İstanbul ve Antalya olmak üzere farklı şehirlerde ikamet etmeye başladı. 2022'de Türkiye'de oturma izni elde eden Rus sayısı 154 bine ulaştı. Fakat bu sayının 2023'te üçte bir oranında düştüğü ve 96 bine indiği gözlemlendi. Rus vatandaşları, Türkiye'den oturum izni almakta zorlanmalarının ülkeyi terk etme nedenleri arasında olduğunu söyledi.

HAYAT PAHALILIĞI DA ÖNEMLİ ETKEN

Oturum dışında hayat pahalılığı da Rusların Türkiye'den ayrılmasında önemli rol oynuyor. Bir yandan ülkede geçen ay enflasyonun yüzde 70'e ulaşması, diğer yandan da savaş nedeniyle Rusya'nın hedef olduğu yaptırımlar yüzünden Türkiye'de bankacılık işlemlerinin zorlaşması Rusların başta Sırbistan ve Karadağ olmak üzere diğer ülkelere göç etmesine neden oluyor. Rusların ayrıldığı yerler arasında sadece Balkanlar değil, Latin Amerika ülkeleri de (Arjantin ve Brezilya) sıralanıyor.



VARLIKLI OLANLAR VATANDAŞLIK OLDU

Bazı varlıklı Ruslar, Türkiye'de daha önce 250 bin dolar, son dönemde ise en az 400 bin dolar değerinde mülk edinilmesi durumunda vatandaşlık elde etme hakkından faydalanarak Türk vatandaşlığına geçti. Son iki yılda Ruslar en büyük yabancı alıcılar olarak İranlıları ve Iraklıları geride bıraktı.