Ulaştırma alanında bazı düzenlemeler içeren 30 maddelik kanun teklifi, AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle toplumun yaşayış kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Teklife göre, havalimanı girişlerinde cihazların yetersiz kalması durumunda yolcular elle aranacak. Kabul etmeyen uçağa binemeyecek.

Teklifte, yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle: Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

Havalimanı girişinde yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek.