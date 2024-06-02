Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 30 derecenin üzerinde çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Alanya’da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükseldiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken, yerli ve yabancı turistler sıcak havayı fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Yerli ve yabancı turistlerin tercihi dünyaca ünlü Damlataş’ta bulunan Kleopatra Plajı oldu. Plajdaki bazı vatandaşlar kum üzerinde güneşlendiği bazılarının da denize girerek serinlediği görüldü.

"Alanya’yı sevdiğim için burada kaldık"

Alanya’yı çok sevdiğini söyleyen Ayla Salgırboyu (48) isimli vatandaş, "Altı aylığına geldik eşimle, 5 yıldır buradayız. Alanya’ya sürekli geliyorduk. Alanya’yı sevdiğim için burada kaldık. Bu yıl daha çok Avrupalı turistler geliyor. Geçen yıl çok kötüydü, bu yıl bayağı bir kıpırdanma var. Her şey çok güzel olacak buna inanıyorum" dedi.