31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, hafta sonu kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Cumartesi günü; Kocaoğlanlı, Beyreli, Büyükpınar, Hocalar, Özvadi ve Uğrak mahallelerine çıkarma yapan Başkan Yücel, pazar günü de Keşefli, Yeşilöz, İmamlı ve Çamlıca halkı ile buluştu. Başkan Yücel’e ziyaretlerde; MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Alaaddin Işık, Anadolu Birliği Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Gök, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, bölge muhtarları ve partililer eşlik etti.

CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİ BAŞKAN YÜCEL’E DESTEK İSTEDİ

Ziyaretlerde konuşan Cumhur İttifakı üyesi parti başkanları Adem Murat Yücel’e vatandaşlardan destek istediler.

Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Başkan Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı hizmetler için teşekkür etti ve partilerinin tüm kademeleri ile Başkan Yücel’in yanında olduklarını dile getirdi. Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Gök ise Başkan Yücel’in bir dönem Demokrat Parti çatısı altında siyaset yaptığını hatırlatarak, 31 Mart seçimlerinde Başkan Yücel’in yanında olduklarını vurguladı.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Başkan Yücel’in Alara’dan Aydap’a, sahilden Konya sınırına kadar hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğünü belirterek, “Başkanımız Adem Murat Yücel 20 yıldır bu mahalleleri adım adım öğrendi ve hizmetin ustası oldu. Son dönemde navigasyonla buraları bulan başkan adayları var. Halkımız 31 Mart’ta seçimini hizmetin ustası Başkan Yücel’den yana kullanacaktır.” dedi.

AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Alaaddin Işık, İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı’nın programı nedeniyle yanlarında olamadığını belirterek selamlarını iletti ve Alanya’da Adem Murat Yücel’e Antalya’da Hakan Tütüncü’ye tam destek istedi.

BAŞKAN YÜCEL: BİR KEZ DAHA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM

Başkan Yücel’in ilk durağı Keşefli Mahallesi oldu. Burada coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Yücel’e, mahalle sakinleri çiçek sundular. Keşefli Muhtarı Hüseyin Kaya hizmetleri için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Başkan Yücel alanı dolduran yüzlerce vatandaşa seslenerek, “Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlı’ya liman şehirliği yapan, Cumhuriyet tarihimizin de turizme açılan penceresi kadim şehir Alanya’mızı yönetmekten ve bu şehirde yaşayan necip, kadir şinas Alanya halkına hizmet etmekten çok mutluyum. Bazıları aday olduğu zaman ‘çok ısrar ettiler, çevrem ve arkadaşlarım illa aday ol’ dedi gibi söylemlerde bulunurlar. Ben ise ekip arkadaşlarımla birlikte bu işi en iyi bizim yapacağımızı düşündüğümüz ve bildiğimiz için yeniden aday olduk. 10 yıldır yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Keşefli Mahallemizde de pek çok hizmeti siz istediniz biz yaptık. Şu an altında toplandığımız alanı da sizlerin talebi sonrası yapmıştık. 10 yıldır bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, bir kez daha desteklerinizi bekliyorum.” dedi.

“KEŞEFLİ SİZİNLE GURUR DUYUYOR”

Söz alan mahalle sakinleri de Başkan Yücel’e teşekkür ederek kendisinin yanında olduklarını belirttiler. Bir vatandaş, “Keşefli sizinle gurur duyuyor. Sizi çok seviyoruz. Yolun açık olsun güzel insan. Biz arkandayız. Yayla yolumuzu da mahalle yolumuzu da sen yaptın her yeri açtın. Bundan sonra da hizmetin geleceğini biliyoruz.” derken, bir site yöneticisi ise, “İnşallah başarılı olacağız. Dürüst insansınız ve su akar yolunu bulur. Biz sizden çok memnunuz. Hiç bir isteğimizi geri çevirmediniz. Hizmetinizden memnunuz.” dedi. Başkan Yücel’in eseri ile mahalle halkının uzaklara gitmesine gerek kalmadığının altını çizen bir başka vatandaş, “Bu eseri buraya yaptığınız için size çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Çok güzel oldu. Düğün olsun, yemek olsun her şeyde halkımız uzak yerlere gitmiyor.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

Başkan Yücel’in ikinci durağı ise Yeşilöz Mahallesi oldu. Muhtar Muzaffer Karadağ ve yüzlerce Yeşilözlü vatandaş uzun bir kuyruk oluşturarak Başkan Yücel’i karşıladılar. Yeşilöz halkına seslenen Başkan Yücel, “Bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan siz değerli halkımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Alanya’nın her bir noktasında hizmetlerimiz ve eserlerimiz var. Bizler buraya yaptıklarımızı anlatmaya gelmedik çünkü sizler zaten biliyorsunuz. Sizi dinlemeye ve seçimlerde desteğinizi istemeye geldik. Bazen bana 20 yıldır sıkılmadın mı diyorlar ama ben azimle çalışıyorum. Tek amacım da bu şehirdeki gülen insan sayısını arttırmak. Bunun için azimle mücadele ediyorum. Bu köyler ve yaylalar bizimdir. Bizim ortak değerimizdir ve bizler o kültürden geliyoruz. Bu memlekete değer katacak daha bir çok işimiz var.” dedi.

Başkan Yücel’in konuşmasını sık sık alkışlarla bölen Yeşilöz halkı, çalışmalar için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler.

İMAMLI’DA BAŞKAN YÜCEL’E MUHTEŞEM KARŞILAMA

İmamlı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel’i mahalle halkı büyük bir coşkuyla karşıladı. Gençler meşaleler, havai fişekler ve sloganlarla Başkan Yücel’e desteklerini gösterdiler. Mahalle muhtarı Yakup İnce, Başkan Yücel’in yaptıklarını saymaya zaman yetmeyeceğini belirterek, “Her şey için Allah razı olsun diyorum. Sayın Başkanımın çıkmış olduğu yol hayırlı uğurlu olsun. Seninleyiz Başkanım ve bu yolda hep birlikte İmamlı Mahallesi olarak sizinle olacağız. Yolun açık olsun.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ANTALYA’YA EN BÜYÜK DESTEĞİ ALANYA GÖNDERECEK

Başkan Yücel mahalle sakinlerine seslenerek, “Biliyorsunuz göreve geldiğimiz 2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile Alanya Belediyesi’nin hizmet sınırları 56 kat büyüdü. Elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin burada sorumlulukları var. Ulaşım, temel altyapı ve su başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki konularda halkımız çok sıkıntı çekiyor. 10 yıl oldu ama hala pek çok vatandaşımız bu konuları bize söylüyor. İnşallah 31 Mart seçimlerinde mekanın sahibi Cumhur İttifakı Antalya’ya geri gelecek. Ben Hakan Tütüncü başkanıma kefilim. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm Antalya’ya hizmeti getirecektir. Kendisine hepinizden destek istiyorum. İnşallah Cumhur Ittifakı’na en büyük desteği Alanya gönderecek.” dedi.

İmamlı halkı da Başkan Yücel’e okul çevre düzenlemesi, cami çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları gibi pek çok konuda yaptığı hizmetler için teşekkür ettiler.

“BİR ÇOK İLÇEDE VE İLDE BİLE BURADAKİ HİZMETLER VE SOSYAL ALANLAR YOK”

Başkan Yücel son olarak Çamlıca Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Akşam saati olmasına rağmen alanı tıklım tıklım dolduran Çamlıca halkı Başkan Yücel’i meşalelerle karşıladılar. Çamlıca Muhtarı Necati Ağaoğlu, Başkan Yücel’in her zaman yanında olduklarını belirtti ve hizmetleri için teşekkür etti. Program da söz alan Çamlıcalılar Derneği Başkanı Şeref Arslan, “Bildiğiniz üzere bu düğün salonumuz Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel tarafından yapıldı. Ona tüm Çamlıca adına teşekkür ediyorum.” dedi. Söz alan bir mahalle sakininin, “Uzun zamandır Alanya’da yoktum. Türkiye çapında çok gezen biriyim. Bırakın mahalleyi bir çok ilçede ve il de bile buradaki hizmetler ve sosyal alanlar inanın yok. Adem Başkanımız çok güzel çalışmış. Sizi takdir ediyor ve teşekkür ediyorum.” sözleri büyük alkış aldı. Mahalle sakinleri de düğün salonu başta olmak üzere pek çok hizmeti için Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.