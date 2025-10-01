Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunu yasa boğmuştu. Olayın yankıları sürerken, yeni ortaya çıkan görüntüler acıyı bir kez daha gündeme taşıdı. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem’in annesinin cansız bedeni başında geçirdiği sinir krizi ve “Annem” diye haykırdığı anlar, izleyenleri derinden etkiledi. Soruşturma kapsamında ev içi kamera kayıtlarının detayları da aydınlanırken, Güllü’nün ölümüyle ilgili iddialar otopsi raporuyla netlik kazandı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI, KIZI ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KOŞTU

Güllü, evinde kızı Tuyan Ülkem ve onun arkadaşı Sultan ile geç saatlere kadar eğlendikleri sırada, Roman havası eşliğinde dans ederken dengesini kaybederek açık pencereden aşağıya düşmüştü. Evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sanatçının lavabodan çıkıp odaya döndüğü, neşeli ifadeler kullandığı ve kızının seslendiği anlar yer alıyor. Kısa süre sonra duyulan bir çığlık ve düşme sesiyle birlikte Tuyan Ülkem ile arkadaşı, panik içinde kapıya koşarak yardım çağırmıştı. Kamera kayıtları, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderilerek ses çözümlemesi yapılıyor. Otopsi raporuna göre Güllü’nün vücudunda yüksekten düşmeye bağlı derin kırıklar ve iç kanamalar tespit edilmiş, darp veya cebir izine rastlanmamıştı. Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesinde, annesinin alkollü olduğu için dengesini kaybettiği ve itilme gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmişti. Ayrıca evdeki zeminlerin mayi sabunuyla temizlendiği ve kayganlığın olası bir etken olabileceği değerlendiriliyor. Menajeri Erhan Arı’da sanatçının uzun süredir denge sorunları yaşadığını, bir hafta önce beyin tetkikleri yaptırdığını açıklamıştı.

ACI HABER OĞLUNDAN GELDİ, İNTİHAR İDDİALARI YALANLANDI

Şarkıcı Güllü’nün ölümü, oğlu Tuğberk Yavuz tarafından sosyal medyadan duyurulmuştu. Yavuz, paylaşımında intihar söylentilerini yalanlayarak, “Bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun” demişti. Cenaze, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’a getirilmiş, 27 Eylül’de Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’nde kılınan namazın ardından Tuzla Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Defin sırasında kızı Tuyan Ülkem, annesinin tabutu başında fenalık geçirerek zor anlar yaşamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Olayın ardından Güllü’nün kısa süre önce evine şifreli kilit taktırması ve “Artık kendimi daha güvenli hissediyorum” paylaşımı dikkat çekmişti. Kızı ile arkadaşının binaya giriş görüntüleri de soruşturma dosyasına girmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü inceleme, kamera kayıtları ve ifadelerle devam ederken, sanatçının ani kaybı arabesk camiasında derin bir üzüntü yarattı.