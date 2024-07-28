18’incisi düzenlenen Gökbel Yağlı Güreşleri’nde her sene sonucu merak edilen yeni ağalık ihalesi yapıldı. Kıran kırana geçen ihale süreci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de müdahalesiyle heyecanlı anlara sahne oldu. İhalede, Utkan Hasan Eminoğlu'nun 7 milyon 7 bin 77 lira teklifi ile yeni güreş ağası olarak seçilmesi, dikkatleri üzerine çekti. Eminoğlu'nun bu yüksek teklifi, güreş ağalığının prestijini ve rekabetin ne denli sert olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi