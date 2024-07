Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festivali, Gökbel Yaylası’nda başladı. Geniş bir alana kurulan ve yoğun ilgi gösteren vatandaşların çadırlarıyla katıldığı festivalin ilk günü, eğlencesi, düzeni ve çeşitli etkinlikleriyle tam not aldı.



ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ

Festivalde bu yıl ilk kez çocuk oyun alanı kuruldu. Çocukların yayla kültürünü öğrenmesi ve geleneksel oyunları tanıması için kurulan atölye çadırları bir an olsun boş kalmadı ve büyük ilgi gördü. Çocuklar için alanda akıl ve zeka oyunları, origami ayraç yapımı, hikaye anlatımı, kitap boyama, yüz boyama ve geleneksel oyunlar ve daha bir çok aktivite yer aldı. Eğlenirken öğrenen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler.

OFF-ROAD HEYECANI NEFES KESTİ

Gökbel Festivali’nin gelenekselleşen aktivitesi Off Road gösterileri de organizasyonun ilk günü gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışlar için büyük bir özenle hazırlanan pistte usta şoförler hünerlerini sergilediler. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile protokol üyeleri de vatandaşlarla gösterileri takip ettiler. Off road gösterilerinin açılışını, direksiyon başına geçen Başkan Özçelik yaptı. Parkurdaki engelleri bir bir aşan Başkan Özçelik, bitiş çizgisine kusursuz ulaşarak alanı dolduran binlerce vatandaştan alkış aldı. Organizasyonu üstlenen Dağcılar Off Road Kulübü, destekleri için Kaymakam Fatih Ürkmezer’e, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Nazmi Zavlak’a plaket takdim ettiler. Gösteriler büyük bir heyecanla 2 saat boyunca sürdü.



KAYMAKAM ÜRKMEZER VE BAŞKAN ÖZÇELİK ALANI GEZDİ

Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, Gökbel Festival alanında kurulan pazar alanını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Esnaflara bol kazançlar ve hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Özçelik, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbette bulundu.



“KİMİN NE SÖYLEDİĞİNE BAKMADAN FESTİVALİ YAPTIK"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ünlü sanatçı Kubat'ın konseri öncesinde bir konuşma yaparak, alanı dolduran kalabalığa seslendi. Kimin ne söylediğine bakmadan, kimin ne söylediğini dinlemeden festivali yaptıklarını vurgulayan Başkan Özçelik, “Geniş katlımlı bir organizasyon komitesi kurduk ve bir festivalin olması gereken temel standartlarına göre herşeyi gözden geçirdik. Daha iyi, daha güzel nasıl yapabiliriz diye çalıştık. Ve işte huzurlarınıza çıktık. Yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan yağlı pehlivan güreşleri, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kadim spor, sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve kardeşliğin sembolüdür. Spor kardeşliktir, barıştır, centilmenliktir, sağlıktır, gençlerimizi olumsuzluklardan koruyan aktivitedir. O nedenle festivalimizin sportif kıymetini çok önemsiyoruz” dedi.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Özçelik konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi, “Festivalimizi kültürel, ekonomik ve turistik açıdan da kentimize büyük katkılar sağlayacak bir etkinlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Yarın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımız er meydanına çıkacak. Güreşçilerimize başarılar diliyorum. Bu akşam ünlü sanatçımız Kubat bizlere muazzam bir müzik ziyafeti verecek. Geçmişte başlayan organizasyonun bu günlere gelmesinde emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Festivalimize katılan sporcularımıza, sanatçılarımıza ve siz kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyor, eğlenceli zaman geçirmenizi diliyorum. Nice güzel etkinliklerde buluşmak üzere.”



ÜNLÜ SANATÇI KUBAT İLE BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN DÜET

Türkülerin usta ismi Kubat, muhteşem bir sahne performansına imza attı. Konser alanını dolduran vatandaşlara doyumsuz müzik ziyafeti sunan Kubat’ın şarkılarıyla vatandaşlar, hem duygusal anlar yaşadı hem de doyasıya eğlendiler. Ünlü sanatçı, kendilerini ağırlayan Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür ederken, Başkan Özçelik de yörük kilim motifi tablosu hediye etti. Kubat, Başkan Özçelik’e birlikte şarkı söyleme teklifinde bulundu. Başkan Özçelik, ünlü sanatçıyla ‘Yar Demedin’ adlı türküyü seslendirdi. İki ismin performansı büyük alkış aldı. Konserde Kubat, işitme engelli bireylere de yer verdi ve onlarla birlikte sahnede işaret diliyle şarkı söyledi. Konserin ardından Festivalin ilk gün programı sona erdi.