Hemoroidler genel olarak makat bölgesinde yer alan toplardamarlara verilen isimdir. Bu damarların başta kabızlık, uzun süre ayakta kalma, hareketsizlik ve ağır spor yapma gibi çeşitli nedenlerle genişlemelerine ‘hemoroidal hastalık’ dendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Hemoroid damarlarının genişlemesi makatta kanama ve ağrıya neden olur. Ağrı dışkılama esnasında olabileceği gibi dışkılama olmaksızın da görülebilir. Hastalar genellikle ellerine ağrılı bir şişlik geldiğini ifade ederler. Bu hastalar genellikle uzun süredir kabızlık çeken kişilerdir. Ağrılı dönemlerde yaşam kalitesini ileri derecede bozan hemoroidal hastalık, kanama nedeniyle de ağır kansızlık tablolarına sebebiyet verebilir” şeklinde konuştu.

Hemoroid kanser tanısını geciktirebilir

Hemoroidin en önemli özelliğinin, şikayetlerin çeşitli nedenlerle ihmal edilip altta yatan rektum veya kalın bağırsak kanseri gibi hastalıkları gizlemesi olduğunu paylaşan Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Bu durum da kanser tanısının gecikmesine neden olabiliyor. Hemoroid ya da basur hastalığında çoğunlukla makatta ele gelen bir şişlik, kanama ve kabızlık vardır. Bu şikayetler kalın bağırsak ve özellikle rektum kanserlerinde de görülebilen ortak şikayetler. Bu nedenle de hemoroid denip geçilmemeli, kesin tanı için doktora başvurulmalı” dedi.

Hemoroid, lazer ile tedavi edilebiliyor

Makatta ele gelen şişlik, kanama ve kabızlık şikayetlerin varlığında basit bir fiziki muayene ve takiben aynı gün yapılacak kısa kolonoskopi veya rektosigmoidoskopi ile hastalığın tanısının kolayca konabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Son yıllarda hemoroid hastalığının tedavisi gelişti ve lazer gibi ileri teknolojiler uygulama alanına girdi. Bu sayede yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir hastalık başarılı ve acısız yöntemlerle ortadan kaldırılabiliyor” açıklamasında bulundu.

Hamilelik hemoroid riskini artırıyor

Hamile kadınların önemli bir kısmında kabızlık ve rahim büyümesi nedeniyle hemoroid riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Hamilelikte görülen hemoroidler çoğunlukla ameliyatsız olarak tedavi edilebilirler. Genellikle gebeliğin sonlanmasıyla birlikte de şikayetler tamamen ortadan kalkar. Hemoroidal hastalığın tedavisinde günümüzde çok değişik ameliyat yöntemleri uygulanabiliyor. Uygulanacak yöntem hastanın genel durumuna ve hastalığın evresine göre değişiklik gösteriyor” dedi.