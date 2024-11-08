Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ünitesi, dünyada tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan önemli operasyonları gerçekleştirmeye, deneyimli asistanlar yetiştirmeye devam ediyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan, dünya tıp camiasında tanınan Azerbaycanlı hekim Prof. Dr. Cebrail Alekberov’u daha önce bacak- kol kırıkları nedeniyle birkaç kez ameliyat olan ve tedaviye yanıt alamayan 5 hastanın ameliyatı ve ortopedi kliniği asistan eğitimi için Alanya’ya davet etti. Travma ve deformitede İlizarov yöntemi (kemik uzatma ve deformite düzeltme amacıyla kullanılan bir ortopedik cerrahi teknik) konusunda başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Alekberov daveti kabul ederek Alanya’ya geldi. Kol kırığı ve bacak kırığı olan birkaç kez ameliyat olmuş daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğine başvurarak Prof. Dr. Ahmet Aslan’a muayene olan 5 hastaya yapılan tetkikler sonrasında ilizarov yöntem ile hastaların da onayı alınarak ameliyat kararı alındı. Sabah saat 09.00’da başlayan operasyonlara; Prof. Dr. Ahmet Aslan, Prof. Dr. Cebrail Alekberov, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksoy, Günbay Noyan Dirlik, Uzm. Op. Dr. Murat İlikmen, Uzm. Op. Dr. Yakup Alpagut, Anestezi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Aydoğan ile kalabalık bir sağlık ekibi katıldı.

PROF. DR. ASLAN: “EN İYİ HİZMETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Başarılı geçen operasyonlar sonunda konuşan Prof. Dr. Aslan, “Hastanemize yakışır bir şekilde birçok ameliyat gerçekleştirmekte ve bunu asistan hekimlerimizle de paylaşmaktayız. Günün sonunda 5 hastamızın durumunun iyi olması bütün yorgunluğumuzu almıştır. Davetimi kırmayarak aramızda bulunan değerli meslektaşım Prof. Dr. Cebrail Alekberov’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ameliyatta yer alan diğer meslektaşlarıma, asistan hekimlerime ve sağlık çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kliniğimizde dünyada tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan birçok operasyonu başarıyla gerçekleştirmekteyiz. İlçemize en iyi hizmeti vermek adına da kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

BAŞHEKİM GÜLER: “BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYORUZ”

Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ise burada kocaman bir aile olmayı başardıklarını ve güzel işlere imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Doç. Dr. Güler, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Antalya İl Sağlık Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Behçet Özkan’ın katkıları ile akademisyenlerimizle ve genç dinamik kadromuzla birlikte birçok başarılı işlere imza atılmaktadır. Bunlardan birine ise bugün şahit olduk. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.