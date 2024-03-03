Ticaret odasında gerçekleştirilecek etkinliğe Alanya halkını davet eden Gelecek partisi Alanya belediye başkan adayı Mevlüt Demir, şöyle konuştu: "seçilmiş son başbakan genel başkanımız Ahmet Davutoğlu Alanya'mıza gelerek bizleri onurlandıracak.

Tüm Alanya davetlimizdir. Bu etkinlikte Genel Başkanımız halkla buluşacak, sorularını yanıtlayacak, vizyonunu paylaşacak. Ayrıca meclis üyesi adaylarımızı da tanıtacağız. Bu adaylarımız Alanya'nın sorunlarına çözüm üretecek, halkın taleplerini yerine getirecek, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyecek. Gelecek partisi olarak Alanya'ya hizmet etmek için hazırız. Siz de bize destek olun, geleceğe birlikte yürüyelim.’’ dedi.

Tarih: 04 Mart Pazartesi Saat: 14.00