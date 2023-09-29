Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Kuaförlük yapan Furkan Şahin gece son müşterisini tıraş etti ardından ise müşterisini evine bırakmak için adrese geldi. Bu sırada sokağa gelen siyah bir aracın içerisindeki kişi ya da kişiler sağa sola rastgele ateş etti.

Olayda, Furkan Şahin sırtına isabet eden kurşunla vuruldu. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Furkan Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Furkan Şahin’in cenazesinin yakınları tarafından Ermenek Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)