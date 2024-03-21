Esnaf ziyaretleri sırasında, özellikle mesleki eğitim ve usta eksikliği gibi sorunları tespit eden Demir, bu sorunlara yönelik somut adımlar atmayı planlıyor. Mesleki Sertifikasyon Merkezleri kurarak gençlere meslek edindirme ve esnafın usta ihtiyacını karşılama fikri, toplumun her kesiminden destek görebilecek bir girişim olarak öne çıkıyor.

Demir, özellikle "sektör profesyonellerinin" eksikliğine dikkat çekerek, artık çırak ve kalfa bulunamadığını, bu durumun esnafı zorladığını belirtmiştir. Bu soruna çözüm olarak "Mesleki Sertifikasyon Merkezleri" kurmayı planladığını, böylece gençleri meslek sahibi yaparak, esnafların da ustasız kalmayacağını söyledi.

Mevlüt Demir'in projeleri, Alanya'nın ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu projeler, esnafın karşılaştığı günlük zorluklara pratik çözümler sunmanın yanı sıra, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını teşvik ederek, onlara sürdürülebilir bir gelecek sunmayı amaçlıyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın desteğini isteyen Demir, mazbatayı aldıktan sonra Alanya için çalışmaya başlayacağını ve şehrin tüm kesimleriyle iş birliği içinde olacağını vurguluyor.

Alanya Belediye Başkan adayı Demir'in yaklaşımı, yerel yönetimde mesleki eğitimin önemini vurgularken, aynı zamanda esnafın ve gençlerin karşılaştığı zorluklara duyarlı ve yenilikçi çözümler getirme arzusunu gösteriyor. Alanya'nın geleceği için umut verici bir vizyon sunan Demir, toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı ile belediye başkanlığı yolunda ilerliyor. Vatandaşların desteğiyle, Alanya'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Mevlüt Demir'in bu sözleri, Alanya'da yaşayan vatandaşlar için sadece bir umut değil, aynı zamanda somut adımların atılacağının da bir işareti olarak değerlendiriyor.