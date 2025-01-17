Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulması, turizm sektöründe umut ışığı oldu. Son gelen haberlerde, ateşkesin kesinleşmesi için hala bazı pürüzlerin bulunduğu bildirilse de, Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, bu durumun bölgede büyük bir turist akını yaratma potansiyeline dikkat çekti.

Şaşmaz, yaptığı açıklamada, "Son göstergelere göre ateşkes adımının gerçekleşmesi durumunda ülkemize Baltık ülkelerinden gelen turist sayısının yüzde 90'lar, Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısının ise yüzde 75'ler düzeyinde artması bekleniyor. Alanya, bu bölgelerin Türkiye'deki ilk tercihleri arasında yer alıyor ve ateşkes ile birlikte turizmde büyük bir şahlanma yaşanacaktır. Umudumuz, ateşkesin bir an önce kesinleşip gerçekleşmesidir," dedi.

Eğer bu açıklamalar gerçek olursa, Alanya'nın turizm ekonomisinin önemli ölçüde canlanması bekleniyor. Turizm sektörü profesyonelleri, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı.

KAYNAK: Yeni Alanya