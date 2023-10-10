Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda geçtiğimiz gün Mustafa Karateke’nin de ölümüne yol açan kavşak, trafik lambasının olmaması ve trafik yoğunluğundan dolayı birçok maddi hasarlı ve ölümlü kazaya sebebiyet veriyor. Kavşaktan geçen beton mikserlerinden dökülerek biriken sular ve mucurlar da motorların kaymasına sebebiyet vererek kazaya yol açıyor. Sürekli olarak kazaların yaşanmasından şikayetçi olan Beyobası Mahalle sakinleri ve muhtarı tepkilerini dile getirdi.

“Daha fazla can yanmasın”

Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik kavşağa trafik lambası konulmasını isteyen Beyobası Mahalle Muhtarı Abdurrahman Yıldız, “Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı, 15-20 tane mahalleye, köye, yaylaya geçiş yapılan güzergâh ve ana giriş. Sık sık kaza meydana geliyor. Geçtiğimiz gün akrabamız Mustafa Karateke kaza sonucu hayatını kaybetti. Sanayi Kavşağı'na trafik lambasının koyulmasını istiyoruz acilen. Kum çakıl ocağının günde 80-100 tane aracı bu kavşaktan geçiyor ve dönüş yapmak zorunda kalıyor. Trafik yoğunluğu ve tehlike de artıyor. Artık bu duruma bir çözüm bekliyoruz. Sanayiye gitmek isteyen vatandaşlarımız da bu kavşağı kullandığı için trafik yoğunluğu oluyor. Artık bu kavşağa trafik lambası istiyoruz. Daha fazla can yanmasın” şeklinde konuştu.

“Trafik lambası artık şart oldu”

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaların çokluğundan bahseden Beyobası Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, “Evim kavşağa yakın ve güvenlik kamerası var, bütün kazaları görüyorum. Kavşak sanayinin, kum çakıl ocağının ve birçok mahallenin girişi konumunda. Kamyonların girişi ve çıkışı da sorun oluyor. Ölümlü kazalara neden olmaya devam ediyor. Maddi hasarlı kazaların sayısını sayamayız. Yetkililerden kavşağa trafik lambası koymalarını istiyoruz. Trafik lambası artık şart oldu” dedi.

“Sayamayacağımız kadar çok kaza oluyor”

Beyobası Mahalle sakinlerinden Mahmut Kaplan, “Ben de diğer vatandaşlar gibi Sanayi Kavşağı'na trafik lambası konulup kameralarla alanın takip edilmesini istiyorum. Yetkililer bu yolu görmezden gelmesinler çünkü sayamayacağımız kadar çok kaza oluyor. Trafik lambası konulması konusunu artık gündemlerine alsınlar ve isteğimizi yerine getirsinler" diyerek tepkisini dile getirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)