İlginç olay, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii’nde meydana geldi. Cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir canlının hareket ettiğini fark etti. Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.



Cami imam hatibi Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti. Akşam ve yatsı namazı vaktinde üç defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.