Akdeniz Gerçek’te yer alan habere göre, dün gece Antalya Gazipaşa’daki bir kız yurdunda, sarhoş bir adamın yurda girdiği ve öğrencilerin bağırması sonucu yakalandığı bildirildi.

Olay, gece saatlerinde Gazipaşa’da bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sarhoş bir adam, yurda girerek ikinci kata çıktı ve bir odaya girdi. Kızların bağırması üzerine, güvenlik görevlisi polis çağırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya giren adamı gözaltına aldı. Ancak, adama herhangi bir işlem yapılmadığı ve nezarethanede bile yatmadığı iddia edildi. Bu durum, olayın üstünün yurt görevlileri tarafından kapatılmaya çalışıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Yurt görevlilerinin, olayı farklı bir şekilde anlatarak yalan söyledikleri iddia edildi. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında endişe yarattı.

Eğer adam birkaç saat sonra yurda girseydi, kızların çoğu uyuyor olacaktı ve bu durumda adamın ne yapabileceği konusunda endişeler var. Bu olay, yurtlardaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve öğrencilerin potansiyel tehlike altında olduğunu gösteriyor.



KAYNAK: Alanya Postası