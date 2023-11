İddia, geçtiğimiz cumartesi günü Mahmutlar Mahallesi Hatipler Sokak’ta bulunan bir aparmanda meydana geldi. Darp edilen Kazakistan asıllı Türk Vatandaşı S.K.’den edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz cumartesi günü akşam 11.00 sıralarında üst katında oturan apartman yöneticisi M.Y ve Eşi H.Y’nin yüksek seslerinden rahatsız olan S.K uyarmak için kapılarını çaldı. Yönetici eşi H.Y.’nin sinirlenerek eşi M.Y. ile birlikte S.K.’ye saldırdı. İddialara göre darp edilen kadının vücudunun çeşitli bölgelerinde morarmalar oluştu. Bunun üzerine S.K. isimli kadın darp raporu alarak Jandarma’ya giderek M.Y. ve eşi H.Y’den şikayetçi oldu.



‘’Benim Üzerime Atladılar’’

Yedi Gün Haber’e konuşan S.K. olayla ilgili şu kelimeleri kullandı:‘’ O olaydan bir kaç gün önce M.Y. apartman yöneticiliğini bırakması gerektiğini düşünerek kendisine söyledim. Ardından cumartesi günü akşam saat 11.00 saatlerinde yüksek ses çıkartmalarından rahatsız oldum. Rahatsız olduğumu belirtmek için kapılarına gittim. Ve çıkardıkları sesten rahatsız olduğumu belirttim. Yöneticinin eşi ise bana şunları söyledi: ‘Burası apartman burda ses olur.’’ Kendisine saatin geç olduğunu söyledim. Ardından kadın bana ‘Sen hangi hakla benim kocama yöneticiliği bırak dersin’’ dedi. Ondan sonra H.Y.’nin eşi M.Y. yanına geldi. İkisi birlikte bana saldırdılar. Saçlarımdan tutup beni yere ittiler. Vücudumun heryeri mosmor oldu. Bir de yönetici Din Kültürü Öğretmeniymiş. Ben merdivende zor durumdayken M.Y. bana tekme attı. Oğlumun çığlıklarını duyduktan sonra beni bıraktılar. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Kendilerinden şikeyetçiyim.’’

‘’ Yabancıyım ve yalnızım diye ezmeye çalışıyorlar.

‘’ Ben ve oğlum tek başıma yaşıyoruz. Yabancıyım ve yalnızım diye beni ezmeye çalışıyorlar. Sesimi herkesin duymasını istiyorum. Hemcinslerim ve Alanya halkı lütfen bana yardım etsin.’