Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ekipler, egzozu açık ve abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren 07 ADL 588 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede abartı egzoz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Cezai işlem uygulanan motosiklet bağlanarak trafikten menedildi.

23 motosiklet sürücüsüne 149 bin TL cezai işlem uygulandı

Denetimlerde ayrıca, 23 motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden dolayı toplamda 149 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, motosikletleri de trafikten menetti. Trafikten menedilen motosikletler, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)