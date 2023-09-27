Yangın, saat 15.00 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2311 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatısındaki depoda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyüdüğünü gören gençler kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İçeride ağırlıklı inşaat ve boya malzemelerinin olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın binaya sıçramadan söndürüldü. İçerideki malzemelerin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangını söndürmeye çalışan Ramazan Taşan, “Kafedeydim, yemek yiyecektim. Bir baktım dumanlar çıkmaya başladı. Koştum yukarı çıktım. Arkadaşlar güneş enerjisinden söktükleri hortumla su sıkıyorlardı. Taşla kapının kilidini kırdım. Ateş bayağı yoğundu, itfaiyecilerin gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)