Antalya Gazipaşa’da tarımsal sulama için de kullanılan Bıçkıcı Deresi’nden 2015 yılından bu yana iddiaya göre izinsiz alıp işlediği kum ve çakılı satan kırma, eleme ve yıkama tesisi sahibi A.R.Y. hakkında Antalya Valiliğine ve ilgili kurumlara yapılan şikayet sonrası inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Bıçkıcı Deresi'nden kaçak malzeme alımı neticesinde dere yatağının doğal yapısının bozulduğu, iri boyutlu malzemenin düzensiz biçimde dereden alınması sonucunda mil boyutunda malzeme yüzeyleme verdiği görüldü.

2015-2022 yılları arasında şikayete konu olayı defalarca gerçekleştirdiği belirlenen A.R.Y.’ye 16 kez idari para cezası verildi. Toplamda 8 milyon 265 bin 826 lira 35 kuruşluk cezayı ödemeyen A.R.Y., eylemlerini gerçekleştirmeye devam etti.

Bıçkıcı Deresi'nden 2022-2023 yılları arasında doğaya zarar verecek şekilde eylemlerde bulunması ve yine şikayetlere konu olmasından dolayı jandarma ve ilgili ilçe müdürlüklerince A.R.Y.'ye toplamda 143 bin 612 lira 30 kuruşluk 34 para cezası daha verildi. A.R.Y.’nin Bıçkıcı Deresi’ne verdiği zarar ise Antalya Valiliği Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün raporuyla ortaya konuldu.



"Doğal yapı bozuldu"

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gazipaşa Kaymakamlığına gönderilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Dere yatağının doğal yapısı bozulmuş, iri boyutlu malzemenin düzensiz şekilde alınması sonucu, mil boyutunda malzeme yüzeye verilmiştir. Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki derelerden maden sınıfında yer alan kum, çakıl malzeme alınarak kamu malına zarar verildiği tespit edilmiş olup dere yatağının doğal yapısının tamamen bozulduğu, doğal yatak talveg (bir vadinin en alçak noktalarını, bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren sanal çizgi) kotlarının değiştirildiği, kıyı erozyonlarına sebebiyet verildiği tespit edilmiş, ayrıca etrafında bulunan tarım arazilerinin olası taşkınlarda zarar görmesine yol açacağı da öngörülmüştür."

Raporda ayrıca meydana gelen taşkınların DSİ’nin su ve isale boru hatlarına zarar verdiği, bu hatların sekteye uğraması durumunda ilçede bulunan 9 mahallenin tarımsal sulama suyunun kesilmesine yol açacağı ve tarımsal üretimin zarar göreceği de belirtildi.



Bilinçsizce ve izinsizce alınan dere kumunun denizdeki sahil kumlarının oluşumunu engellediğine dikkat çekildi. Raporda, A.R.Y.’nin farklı tarihlerde izinsiz ve kaçak yollarla Bıçkıcı Deresi’nden toplamda 352 bin 172 ton kum ve çakıl aldığı, buna karşılık verilen yaklaşık 8,5 milyon liralık para cezasını da ödemediği yer aldı.



"Suç duyurusunda bulunuldu"

Antalya Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü A.R.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan raporda, "A.R.Y.’nin “Devletin lüküm ve tasarrufu altında bulunan derede doğal yapıyı bozduğu, tekrar tekrar aynı kamu malına zarar verdiği, tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyecek değişimlere sebebiyet verdiği, bilinçsizce ve izinsizce alınan dere kumunun denizdeki sahil kumlarının oluşumunu engellediği anlaşılmış olup yaptığı hukuksuz eylemlerden dolayı Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve ilgili kurumlara gerekli tedbirlerin alınması ve yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA