Kaza, saat 17.30 sıralarında Beyobası Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Alanya'ya 52 ACP 144 plakalı otomobiliyle seyir halindeki H.T., kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karateke'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden asfalt zemine savrulan Mustafa Karateke yerde sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mustafa Karateke'ye ilk müdahale olay yerinde yapılıp, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karateke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karateke'nin karşıya geçmek için bir süre beklediği, etrafına baktığı ve sol tarafında duran bir aracı gördükten sonra karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı ve yaşlı adamın savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)