Olay, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, diş hekimi Mustafa K.’ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Mustafa K.’nin yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, diş hekimini başından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Mustafa K.’nin cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Mustafa K.’nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)