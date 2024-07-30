Olay, saat 11.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemal Gürsel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki 07 BHF 344 plakalı kamyonet, sağda durmak için sinyal verdiği esnada arkasından gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten inen sürücü, kamyonet sürücüsü Süleyman T.’yi araçtan indirerek hakaret etmeye başladı. Büyüyen tartışma sonucu kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsü Süleyman T.’yi darp ederek olay yerini terk etti. Darp sonucu yaralanan Süleyman T.’nin durumunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, Süleyman T.’yi darp ederek olay yerini terk eden motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.