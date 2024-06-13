Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi’nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döken Şükrü K. (36), iskelelerin yıkılması sonucu 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü K., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya’ya sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı