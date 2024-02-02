Yangın, saat 19.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı binanın 1’inci katındaki Nermin Kızıltaş’a ait dairede meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltaş’ın oğlu Muhammet Murat Kızıltaş, televizyonun açma tuşuna bastığı anda bilinemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evin oturma odası alevlere teslim oldu. Panikle dışarı kaçan anne ve oğlu komşularından yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde çıkan yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Evde yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA