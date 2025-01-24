Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan yapılan duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni düzenlemesi ile 1 Ocak 2025 itibarıyla basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması tamamen sona erdirilecek. Bu tarihten sonra, havalimanlarındaki veznelerden harç pulu ödemesi alınmayacak. Seyahatseverler, yurt dışına çıkış harcı ödemelerini artık daha pratik hale gelen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet ve mobil şubeleri, vezne ve ATM’ler, PTT, vergi daireleri ya da havalimanı kioskları üzerinden yapılabilecek. Bu değişiklikle birlikte, seyahat edenlerin işlem sürelerinin kısalması hedefleniyor.



Kaynak: Haber Merkezi