Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), dün bir dizi ziyarette bulundu. Ziyarette ALGC Başkanı Ferit Kesen, Başkan Yardımcısı Mesut İlhan, Genel Sekreter Zeliha Oner, üyeler Ramazan Kurnaz, Vildan Rende ve Kübra Kaş yer aldı. Güne Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Dizdaroğlu'nu ziyaretle başlayan ALGC yönetimi, şehrin gündemine dair güncel gelişmeler hakkında Dizdaroğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

100 BİN DOLAR MÜJDESİ

ALGC heyeti daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetimini ziyaret etti. ALGC ziyareti sırasında Alanya’ya yönelik yapılan yatırımlara dikkat çeken AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, ALGC yönetiminin soruları üzerine inşaat ve emlak sektörüne nefes aldıracak bir gelişmenin sinyallerini verdi. Son zamanlarda ikamet sorunu nedeniyle kan kaybeden sektör için yeni bir düzenleme beklediklerini ifade eden Tavlı, 200 bin dolar olarak belirlenen ikamet alma koşulunun 100 bin dolara çekileceğini söyledi.



KAMULAŞTIRMA BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü Alanya Kuzey Çevreyolu projesinde yonca kavşak taleplerinin karşılık bulduğunu ifade eden Tavlı, projede yer alacak kavşak için Alanya Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarına başladığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Tavlı, Adem Murat Yücel döneminde yonca kavşak talebinin oluşturulduğunu hatırlatarak, Karayolları'nın Alanya Belediyesi’nin kamulaştırma yapmasını istediğini söyledi. Kamulaştırma çalışmalarının seçim sonrasına kaldığını belirten Tavlı, yeni yönetimin de çalışmalara başladığını dile getirdi. Yonca kavşağın yapımı için yaklaşık 100 dönüm bir alanın kamulaştırılması gerektiğini söyleyen Tavlı, üniversite, sanayinin o bölgeye taşınması ve Dimçayı bölgesinde bulunan depolar nedeniyle söz konusu kavşağın önemli olduğunun altını çizdi. Tavlı, “İnşallah çevreyolu projesi bitmeden buraya kavşak yapılacak. Ayrıca tünellerde betonlama ve altyapı çalışmaları bitti. Sadece asfaltlama kaldı ancak bağlantı yolları açılmadığı için faal değil. Buralar da bağlantı yolunu bekliyor” dedi.



ALANYA SAĞLIKTA ÖNDE

Kente yapılan sağlık yatırımlarından da söz eden Tavlı, Payallar Devlet Hastanesi projesinin hayata geçmesi ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükünün hafifleyeceğini söyledi. Ayrıca 50 yatak kapasiteli onkoloji hastanesi ile Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ek hizmet binası yapılması için de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tavlı, Alanya’nın tıp fakültesi hastanesi ve diğer sağlık kurumları ile sağlık alanında pek çok ilden önde olduğuna vurgu yaptı.

ALGC’DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Gazi Öten'i ziyaret eden ALGC heyeti, yeni görevinde Öten’e başarılar diledi. Ziyaret turuna Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile devam eden ALGC yönetimi, Sünbül’ü makamında ziyaret etti. Teşkilat çalışmaları hakkında cemiyet üyelerine bilgi veren Sünbül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyet son olarak geçtiğimiz haftalarda düzenlenen genel kurulla Alanya Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na seçilen Rüştü Vural’ı ziyaret etti. ALGC yönetimi Vural’a da 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

