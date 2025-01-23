Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Paşa Özkan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Özkan, Alanya ulaşım esnafının karşılaştığı sorunları iletti ve çözüm süreci için Yiğiner’den destek aldı.

Özkan, araçların ve şoförlerin yaş sınırlarına dair taleplerini ön plana çıkararak, vergilendirme konusundaki sıkıntıları da dile getirdi. Taşımalı eğitimde yaşanan rekabet nedeniyle esnafın maddi olarak zarar gördüğünü belirten Özkan, “İhaleye iki şirket giriyor; birisi fiyatı kırıyor ve ihaleyi alıyor. Bu durum esnafımızı zor durumda bırakıyor” dedi.

Rekabetin düzenlenmesi ve ihalelerin daha adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, bu talepleri Yiğiner’e ilettiklerini ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür etti.