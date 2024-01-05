evlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2023 yılı içerisinde 849 bin 155 yolcuya hizmet verdi. DHMİ Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanını 2013 yılında 849 bin 155 yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 481 bin 386’sını iç hat, 367 bin 769’unu dış hat yolcuları oluşturdu. Dış hat yolcularını ise Norveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Hollanda, İsveç, İran ve Sırbistan ülkeleri oluşturdu.



Geçen yıla oranla yüzde 20 artış

2023 yılında Gazipaşa-Alanya Havalimanını kullanan yolcuların oranı ise 2022 yılına göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. Gazipaşa- Alanya Havalimanını 2022 yılında 432 bin 38’i iç hatlar, 273 bin 402’sini ise dış hatlar olmak üzere toplamda 705 bin 440 yolcu kullanmıştı.



6 bin 195 uçak iniş yaptı

Açıklanan verilere göre, Gazipaşa- Alanya Havalimanına 2023 yılında inen uçak sayısı 6 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Gazipaşa’ya inen uçakların 3 bin 680’ini iç hat uçakları oluştururken, 2 bin 515 uçak ise Gazipaşa’ya dış hatlardan uçuş gerçekleştirdi. 2022 yılında ise Gazipaşa-Alanya Havalimanına iniş yapan uçak sayısı toplamda 5 bin 952 idi. 2022’de Gazipaşa’ya gerçekleşen uçuşların 3 bin 985’i iç hatlardan, bin 967’si ise dış hatlardan gerçekleşti. Verilere göre, 2023 yılında Gazipaşa’ya inen uçakların sayısı 2022 yılına oranla yüzde 6 arttı.

Kaynak: İHA