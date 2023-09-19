Atatürk Meydanında gerçekleşen törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Fevzi Alaettinoğlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner Gazilerimiz, Kurum Amirleri, Siyasi Partiler, Oda Başkanları, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma ile başlayan törende; Kaymakam Ürkmezer, Başkan Vekili Alaettinoğlu ve Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda Alanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Abdullah Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erdi.