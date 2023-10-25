ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kendisine yardım etmek isteyenlerden sigara isteyip vatandaşların yaktığı sigarayı içmeyi ihmal etmedi.



Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat Irmağı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Serkan Ağbulut'un kullandığı 07 AZB 122 plakalı otomobil ile, Hükümet Caddesinde kafeler caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydana istikametine seyir halindeki Fethi Durak'ın kullandığı 07 BAB 966 plakalı motosiklet çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle motosikletten kaldırıma fırlayan ve yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yerde yatan motosiklet sürücüsü kendisine yardım eden vatandaşların verdiği sigarayı yaktırdıktan sonra içmeye başladı. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.