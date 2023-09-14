Türkiye’nin en çok takipçi kitlesine sahip isimlerinden olan Jahrein lakaplı ünlü fenomen Ahmet Sonuç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i sert sözlerle eleştirdi. Video internette paylaşım rekorları kırıyor.
Fenomen Ahmet Sonuç canlı yayında Muhittin Böcek ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
‘’ Liyakatin L’si yokki neyini anlatıyorsunuz. Oğlum bak, Antalya’da Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu, yeni evlendiği karısını aldatıyor belediyeden bir çalışanla. O bile Tuncelili, o bile Dersimli abi. Başka memleketten insan. Ya inanılmaz bişey bu yani anlatamıyorum diyorum ki kardeşim. İfşa olma şekli de çok komik. Bu Muhittin Böcek’e yazıyor gelini. Şey diyor ‘Ben bunları konuşmucam, bunları söylemicem ama oğlunuz bana şöyle böyle yaptı. Siz bana bir gün babalık yapmadınız’ falan diyor. Muhittin Böcek de gidiyor o kızın yazdığı uzun metni Whatsapp’da durum olarak paylaşıyor. Sonra Diyor ki Whatsapp’ım hacklendi. Bunu soruyorlar diyorlar ki ‘ Bu konu ne oldu Muhittin Bey’ falan. Açıklama yaptık ya Whatsapp’ım hacklendi diyor. O kadar salak bir olay ki rahmetli anneanneme anlatsam s****r lan der ne Whatsapp’ı hackleniyor. Hayatında akıllı telefon kullanmamış anladın mı? 2000’lerin başında ölmüş. Kaldırsan mezarından anlatsam annenanneme der ki ‘Bu ne oğlum ne anlatıyorsun’ falan der yani. O kadar kimsenin inanmayacağı bir yalan.’’