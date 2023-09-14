Türkiye’nin en çok takipçi kitlesine sahip isimlerinden olan Jahrein lakaplı ünlü fenomen Ahmet Sonuç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i sert sözlerle eleştirdi. Video internette paylaşım rekorları kırıyor.

Fenomen Ahmet Sonuç canlı yayında Muhittin Böcek ile ilgili şu ifadeleri kullandı: