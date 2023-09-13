Değirmendere, Obaalacami ve Bademağacı grup yolunun üzerinde bulunan dar ve eski köprünün yerine yenisi yapılıyor. Alanya Dim Vadisi’ndeki Bucak, Taşbaşı, Öteköy ve Alacami mahallelerinin kullandığı Dim Grup Yolu’nun Gümüşkavak-Bucak arasındaki bölümünde yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Oldukça dar olan yolun genişletilmesi ile birlikte vatandaşlar ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayacak.

DEĞİRMENDERE- BADEMAĞACI YOLUNA KÖPRÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Merkeze yakın mahallelerden olan Değirmendere, Obaalacami ve Bademağacı grup yolunun üzerinde bulunan köprünün eski ve dar olması nedeniyle bölgeye yeni bir köprünün yapımına başladı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından demir örme ve beton dökme çalışmalarına geçildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Karaman sınırındaki Uğrak ve İmamlı Yaylalarının Dikenli mevkiinde de yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.