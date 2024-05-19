Antalyaspor, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Brezilyalı Alex de Souza ile anlaştığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, sosyal medya hesabından, 'Antalyaspor’umuza hoş geldin Alex de Souza!' başlığıyla bir video yayınladı. Antalyaspor formasını giyen Alex, şunları söyledi:

"2004 yılında Türkiye’ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif, hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye’ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor’un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya. Ben geliyorum."