Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde M.G’nin (22) kullandığı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Norveç uyruklu yerleşik yabancı A. Z. (65) isimli adama çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede A.Z. ’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.Z’nin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Sürücü M.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.