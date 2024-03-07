11 Mart tarihinde başlayarak 8 Nisan’a kadar 1 ay boyunca açık olacak Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı’nda etkinlikler kapsamında; Karagöz Hacivat gölge oyunu, orta oyunu, semazen, sihirbaz, jonglör, palyaço ve bubble gösterisi, çember ve balon gösterileri ile ilahi, şiir, söyleşi ve müzik dinletileri yer alacak. Etkinlik alanında belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edilirken, meydana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, osmanlı macunu, patlamış mısır gibi lezzetlerden de alabilecekler. Ayrıca meydanda Kaligrafi ve Ebru Sanatı gibi pek çok sanat stantları da yer alacak. Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı ünlü isimleri de konuk edecek. Meydanda; Ender Doğan, Uğur Işılak, Murat Belet, Esat Kabaklı, Ali Kınık, Orhan Hakalmaz gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

BAŞKAN YÜCEL: “GELENEKSEL RAMAZAN MEYDANIMIZ KAPILARINI AÇIYOR”

Ramazan Meydanındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geleneksel hale getirilen Ramazan şenliklerine vatandaşları davet ederek her zaman olduğu gibi yine eski Ramazanları aratmayacaklarını söyledi. Başkan Yücel, “Bu yıl da Ramazan Meydanımıza, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun gelenek ve kültürlerimize ait etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan Meydanında organize edeceğimiz etkinliklerle eski ramazanları aratmayacağız. Her akşam iftardan sonra şenlik alanımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi